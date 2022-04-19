Томичи вышли на митинг против строительства микрорайона

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В Томске более 150 человек вышли на митинг против строительства очередного жилого района «Супервосток». Их выступления глушили музыкой. Жители попросили и.о. мэра отменить решение гордумы о внесении изменений в генплан.

В Томске у ДК Авангард состоялся большой согласованный митинг против строительства очередного жилого района «Супервосток», сообщает группа «Жизнь Томска» во «Вконтакте».

По сообщества, на акцию вышли 150 человек. Их выступления глушились музыкой. Исполняющий обязанности мэра хотя и был приглашен, однако от участия решил отказаться.

По итогам митинга жители приняли резолюцию, где потребовали от и.о. мэра Михаила Ратнера наложить мораторий на строительство микрорайона, признать общественные слушания недействительными и отменить решение гордумы о внесении изменений в генплан.

«Мы видим, что улично-дорожная сеть Томска не справляется с возрастающим автомобильным трафиком, и до того момента, пока не будут построены проспект Новаторов, участки дорог от улицы Энтузиастов до улицы Демьяна Бедного, от улицы Энтузиастов до II микрорайона, объездная дорога вокруг Томска, ведение активного жилищного строительства в районе „Супервосток“ и вдоль улицы Тургенева рядом с микрорайоном Наука и Технико-внедренческой зоны, недопустимо», — говорится в резолюции.

Застройщику ОАО «ТДСК», согласно документу, нужно восстановить уничтоженное ранее озеро в районе улицы Тургенева, также жители требуют вернуть 500-метровую защитную зону кладбища Бактин и изменить процедуру публичных слушаний.

Независимый депутат Денис Ярмош передал резолюцию спикеру гордумы и и.о. мэру Томска Михаилу Ратнеру.

«ТДСК» возглавляет депутат думы Томской области Александр Шпетер, избиравшийся в парламент третий созыв подряд. Компания регулярно продает квартиры мэрии Томска, в том числе для расселения аварийного жилья. В качестве заказчиков также фигурировали администрация Стрежевого, областное управление МВД, Федеральная служба безопасности и другие государственные и муниципальные структуры. Общий объем контрактов, по данным сервиса RusProfile, оценивается в 4,8 млрд рублей.



В 2021 году ФАС оштрафовала дочерние структуры «ТДСК» на 100 млн рублей. Их обвинили в сговоре с чиновниками при строительстве детских садов общей стоимостью около 500 млн.



В 2016 году ТДСК стала крупнейшим официальным спонсором «Единой России» (45 млн рублей). В 2020-м компания перечислила лишь 2 млн.