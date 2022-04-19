Красноярец жестоко убил бывшую жену и спрятал ее тело в бочке с кислотой

Житель Красноярска получил 9 лет колонии за жестокое убийство экс-супруги. Он душил женщину, бил ножом, а ее тело спрятал в бочке с кислотой.

В Красноярке вынесли приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 19 апреля.



Суд установил, что в феврале 2021 года мужчина находился в квартире бывшей жены. На почве личной неприязни он накинул на шею женщины металлический трос, пережав шею, после чего несколько раз ударил ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

После убийства красноярец поместил тело супруги в пластиковую бочку, залил его фтористоводородной кислотой и спрятал в гараж. Позже ее нашла полиция.

Мужчине назначили 9 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.