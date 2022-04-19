Тройная авария заблокировала трамваи в центре левобережья Новосибирска
© Татьяна Душутина
Три машины столкнулись в центре левобережья Новосибирска. Трамвайные пути оказались заблокированы. Фото,
Авария с участием трех машин произошла на пересечении улиц Геодезическая и Блюхера в районе станции метро «Студенческая» 19 апреля, сообщил корреспондент Тайги.инфо.
«Трамваи не могут ехать ни с одной, ни с другой стороны», — передал журналист.
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