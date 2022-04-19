Ответственный за призыв новосибирский вице-губернатор достроил общий дом с бывшим подчиненным

© nso.ru. Сергей Нелюбов (справа)

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов и ректор регионального института повышения квалификации работников образования Константин Умбрашко закончили реконструкцию своего дуплекса в коттеджном поселке. Они увеличили площадь дома в 3,5 раза. Умбрашко работал в вузе, учрежденном министерством, которое возглавлял Нелюбов.

Мэрия Новосибирска одобрила ввод в эксплуатацию малоэтажного дома на улице Высокогорной в коттеджном поселке «Красная горка». Разрешение выдано вице-губернатору Новосибирской области Сергею Нелюбову и ректору Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО) Константину Умбрашко, сказано в документе.

Площадь жилых помещений увеличилась с 162,6 до 613,5 кв. метров, в доме две квартиры. Строительство, по данным мэрии, обошлось Нелюбову и Умбрашко в 4,5 млн рублей.

Реконструкция дома длилась два года — разрешение на строительство выдали в начале 2020 года, рассказывала Тайга.инфо. На тот момент Нелюбов и Умбрашко владели двумя квартирами в доме и земельным участком, на котором он расположен, в равных долях, следует из выписки из ЕГРН, а также деклараций вице-губернатора и ректора за 2020 год.

Константин Умбрашко прописан в одной из квартир, сказано в разрешении мэрии. В том же документе говорится, что Нелюбов прописан в доме на улице Бориса Богаткова, 209. По данным ЕГРН, площадь этой квартиры составляет 56,8 кв. метров — такая же есть в декларации вице-губернатора.

По данным ЕГРЮЛ, НИПКиПРО учредили новосибирское правительство, региональное министерство образования и областной департамент имущества. Умбрашко работает в вузе, как минимум, с 2017 года. Тогда он был проректором, а Нелюбов возглавлял областное министерство образования — одного из учредителей НИПКиПРО.

Вице-губернатор Сергей Нелюбов и ректор НИПКиПРО Константин Умбрашко также написали в соавторстве статью «От гражданской войны к гражданскому миру: уроки национального самосознания и патриотизма» в журнале «Сибирский учитель». Умбрашко работает там замом главного редактора, Нелюбов входит в редколлегию. На базе НИПКиПРО также организуют конференции по патриотическому воспитанию.

Сергей Нелюбов родился в 1968 году в Барабинске. Окончил Новосибирский пединститут, работал учителем русского языка и литературы и директором школы. В 2002 году стал замначальника управления образования Дзержинского района, до 2010 года работал заместителем руководителя городского управления образования. В 2010—2013 годах возглавлял региональный профсоюз работников образования, стал вице-мэром Новосибирска, а в 2014 году ушел вслед за мэром Владимиром Городецким в областное правительство, где возглавил министерство образования.

После отставки Городецкого врио губернатора Андрей Травников назначил Нелюбова своим заместителем по социальным вопросам. Он возглавляет областную комиссию по делам несовершеннолетних и региональную призывную комиссию.