Житель Кузбасса два года насиловал падчерицу-подростка

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В Кузбассе мужчина два года насиловал 13-летнюю падчерицу. Мужчину отправили в колонию на 20,5 лет.

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Кемеровской области, обвиняемому в насилии, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 19 апреля.

Мужчине вменяют пункт «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пункт «а» ч. 3 ст. 131 УК (изнасилование несовершеннолетней), и пункт «а» ч. 3 чт. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Следствие и суд установили, что с июля 2018 по август 2020 года осужденный насиловал 13-летнюю падчерицу. Летом 2020-го об этом узнал старший брат девочки и рассказал обо всем матери, та обратилась в полицию. Обвиняемого задержали, со следствием он сотрудничал, вину признал.

«В ходе предварительного следствия обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, однако у него имеется расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии», — уточнили в ведомстве.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 20,5 лет с ограничением свободы 2 года.