Более 250 млн рублей должны энергетикам новосибирские УК и ТСЖ за тепло и горячую воду
19 Апр 2022, 12:27
Среди неплательщиков с большими долгами по итогам 2021 года оказались следующие компании:
Сибирская генерирующая компания (СГК) составила рейтинг управляющих организаций и ТСЖ Новосибирска на основе платежной дисциплины за отопление и горячую воду. Задолженность жилищных организаций за 2021 год составила больше 250 млн рублей.
Среди неплательщиков с большими долгами по итогам 2021 года оказались следующие компании:
1. ООО УК «Новый город» — задолженность 10,7 млн рублей;
2. ООО УК «СибДом» — 6,4 млн рублей;
3. ООО НУК «ВСЕ ДОМА» — 5,3 млн рублей;
4. ООО УК «Мастер-Дом» — 4,9 млн рублей;
5. ООО УК «Огни Сибири» — 3,6 млн рублей.
По сравнению с 2020 годом задолженность жилищных организаций увеличилась на 45,9%. Тогда общая сумма долга составила 175 млн рублей.
За первый квартал 2022 года жилищные организации сократили дебиторскую задолженность на 22,4%.
По данным на апрель 2022 года, у СГК действуют договоры на поставку тепловой энергии с 799 УК и ТСЖ Новосибирска.
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