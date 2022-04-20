Уголовное дело возбудили после гибели трех человек при пожаре на Алтае
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Три человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Алтайского края. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Семья погибла при пожаре в частном доме в барнаульском поселке «Авиатор», сообщили пресс-службе управления СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, ночью 19 апреля 2022 года во время тушения огня нашли тела 51-летней хозяйки, ее 25-летнего сына и 89-летней матери. Очаг возгорания находился на веранде дома. Жильцы не смогли его покинуть и, предположительно, отравились продуктами горения.
Ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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