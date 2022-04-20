Новосибирский губернатор заговорил о «дочищении» украинского народа

© vk.com/andreytravnikov_nso
Новосибирский губернатор заговорил о «дочищении» украинского народа
20 Апр 2022, 07:22

Новосибирский губернатор Андрей Травнкиков («Единая Россия») утверждает, что «бандеровская нечисть» заразила целый народ. Он сказал, что на праздновании 9 мая «спецоперацию» в Украине не оставят вниманием.

«Программа праздника [9 мая] традиционна, — сказал Травников в эфире областного госканала ОТС. — Но мы не можем обойти вниманием ту спецоперацию, которую проводят наши вооруженные силы, Росгвардия, наши бойцы».

«К сожалению, бандеровскую нечисть не зачистили в середине прошлого века, приходится дочищать, а она оказалась очень опасная, липкая, целый народ заразила», — добавил губернатор.

На этом моменте в «прямом эфире» ОТС заметна склейка — слова Травникова оборваны и сразу прозвучала реплика ведущего: «Красную армию Украина сегодня должна благодарить и за свою современную территорию».

При этом, как пишет «Сибирьмедиа», Травников также сказал: «Поэтому программа Дня Победы будет посвящена истории освобождения Украины (…) от неонацистов». Сейчас этих слов нет в записи ОТС.


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