21-летний новосибирский солдат погиб в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. В Чановском районе объявили день траура.

21-летний уроженец Чановского района Александр Убушаев погиб при «спецоперации» в Украине. Об этом говорится в сообщении Чановского района во «Вконтакте».

На сайте администрации нет этого сообщения.

20 апреля пройдет прощание с военнослужащим. В районе объявили траур.