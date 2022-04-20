21-летний новосибирский солдат погиб в Украине

20 Апр 2022, 08:14

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. В Чановском районе объявили день траура.

21-летний уроженец Чановского района Александр Убушаев погиб при «спецоперации» в Украине. Об этом говорится в сообщении Чановского района во «Вконтакте».

На сайте администрации нет этого сообщения.

20 апреля пройдет прощание с военнослужащим. В районе объявили траур.


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