Плиты обвалились на монументе Победы в Омске из-за подрядчика мэрии

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Гранитные плиты отвалились в сквере «Аллея Ветеранов» в Омске. Сначала чиновники возложили вину на неких вандалов, но выяснилось, что дело в муниципальном контракте самой мэрии с подрядчиком, которого внесли в список недобросовестных.

12 гранитных плит рухнули на постаменте на «Аллее Ветеранов» бульвара Победы. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 марта. В учреждении «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» мэрии Омска утверждали, что «подобными действиями некоторые граждане показывают неуважение к своей истории и героическому подвигу предков, а также портят эстетический вид территории, нарушают благоустройство и наносят существенный ущерб городскому имуществу».

В мэрии также призвали жителей, которые могли что-то знать, обратиться в полицию. Но после прокурорской проверки выяснилось, что гипотетические «вандалы» не причем.

«Проверка показала, что работы по облицовке бетонных поверхностей сооружения гранитными плитами проводились в осенне-зимний период при отрицательной температуре окружающей среды. Таким образом производство работ по облицовке стен гранитными плитами проводилось с нарушением технологических режимов и строительных норм, — рассказали в ведомстве. — При этом заказчиком работ не принимались меры по исправлению ситуации в рамках гарантийных обязательств».



То самое муниципальное учреждение, которое объявило о вандалах — «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»" - подписало контракт на облицовку стен в памятном сквере с ООО «СК «Лидер» еще в 2019 году. Строительный контроль выполнялся ООО «СибДорЦентр».

Компании и муниципальное учреждение получили лишь «представления об устранении нарушений закона». Гранитные плиты вернули на место.

ООО «СК „Лидер“», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Константину Овчинникову. В 2022 году УФАС по Омской области внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма, как следует из данных госзакупок, ранее получила от управления дорожного хозяйства и департамента строительства мэрии Омска контрактов примерно на 230 млн рублей.