Камеру для наблюдения за учениками установили в школьном туалете в Бурятии

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В Бурятии ученики заметили скрытое видеонаблюдение в школьном туалете. Следственный комитет начал проверку.

В школьном туалете в Тарбагатайском районе установили скрытое видеонаблюдение за учениками, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Бурятия.

По данным следствия, камера установлена в Нижнесаятуйской средней общеобразовательной школы, в вентиляционном отверстии. Директор школы подтвердил информацию о видеонаблюдении.

Следственный комитет начал проверку. Ведомство даст правовую оценку действию работников школы.