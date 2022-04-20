Камеру для наблюдения за учениками установили в школьном туалете в Бурятии

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Камеру для наблюдения за учениками установили в школьном туалете в Бурятии
20 Апр 2022, 10:09

В Бурятии ученики заметили скрытое видеонаблюдение в школьном туалете. Следственный комитет начал проверку.

В школьном туалете в Тарбагатайском районе установили скрытое видеонаблюдение за учениками, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Бурятия.

По данным следствия, камера установлена в Нижнесаятуйской средней общеобразовательной школы, в вентиляционном отверстии. Директор школы подтвердил информацию о видеонаблюдении.

Следственный комитет начал проверку. Ведомство даст правовую оценку действию работников школы.


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