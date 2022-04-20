Камеру для наблюдения за учениками установили в школьном туалете в Бурятии
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В Бурятии ученики заметили скрытое видеонаблюдение в школьном туалете. Следственный комитет начал проверку.
В школьном туалете в Тарбагатайском районе установили скрытое видеонаблюдение за учениками, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Бурятия.
По данным следствия, камера установлена в Нижнесаятуйской средней общеобразовательной школы, в вентиляционном отверстии. Директор школы подтвердил информацию о видеонаблюдении.
Следственный комитет начал проверку. Ведомство даст правовую оценку действию работников школы.
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