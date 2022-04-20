Антипыль Новосибирска: «Уровень менеджмента, недостижимый для нашей мэрии»

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У властей нет никакой стратегии по борьбе с пылью в Новосибирске. Увеличение закупок «бионорда» может привести только к тому, что это будет та же пыль, но уже с реагентом. Алексей Мазур анализирует закрытое совещание в мэрии, посвященное уборке города, и приходит к неутешительным выводам.

На сайте НГС вышла познавательная статья о том, как чиновники и депутаты решили бороться с пылью в Новосибирске. Журналистку издания, кстати, попросили уйти с совещания, которое нигде не анонсировали как закрытое, но аудиозапись попала в редакцию.



Она позволяет очень хорошо понять, почему Новосибирск был, остается и будет оставаться в ближайшей перспективе «Пылесибирском».

Перед тем как перейти к обзору собственно того, что в статье написано, предлагаю порассуждать на фантастическую тему — а как можно было бы победить пыль в Новосибирске и что должно для этого произойти? Понимание «как должно быть» позволяет получить ответ и на вопрос «а что сейчас не так». Простите за прописные истины, но.

Если у вас есть проблема, и вы хотите ее решить, то нужно пройти следующую «дорожную карту»:

1. Понять причины проблемы.

2. Выработать план по устранению этих причин.

3. Назначить ответственных за выполнение плана в целом и отдельных его составляющих.

4. Контролировать исполнение плана.

На любом этапе могут быть ошибки. Неправильно определили причины, составили плохой план, назначили негодных ответственных. Но простая, примитивная истина состоит в том, что без анализа, плана и ответственных задача решена не будет. «У меня был план и я его придерживался» — это минимально необходимое условие успеха в решении структурных проблем. Эйнштейну приписывают фразу (скорее всего ошибочно): «Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат». Но фраза в целом верная и очень хорошо описывает управление в Новосибирске. Основная функция чиновников в Новосибирске — делать то же самое. Заставить их делать что-то другое должны мэр и губернатор (и немного — депутаты). Это их прерогатива. Но увы.

Пылесибирск

А теперь к совещанию, которое прошло в мэрии 15 апреля и с которого попросили удалиться журналиста НГС. В принципе, понятно почему — не хотели раскрывать насколько позорно низок уровень управления городским хозяйством в третьем городе России (будто для кого-то из новосибирцев это является секретом).

Совещание было созвано начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константином Васильевым — по решению постоянной комиссии по городскому хозяйству (председатель — Игорь Кудин). тут небольшая ремарка про то, как работают наши депутаты и в чем их вклад в том, что город заносит пылью, грязью, трубы рвутся, транспорт стоит в пробках и так далее и тому подобное.

Как вы знаете, у нас есть городской совет в котором заседают аж 50 народных как бы представителей. Большинство из них на самом деле лоббируют свои (или чужие) частные интересы, есть даже «фракции» тех или иных коммерческих структур. Но в перерывах между решением серьезных вопросов — как поделить землю или повысить этажность застройки, депутатам надо показать заботу о населении. В основном это решается путем выделения бюджета на всякие подачки избирателям (так появляются детские площадки, построенные за счет налогоплательщиков, то есть, горожан, но с надписью «Депутат Имярек — детям»). Но иногда надо отреагировать и на актуальные городские темы. Каковой каждый год весной являются сначала грязь, а когда она высыхает — пыль.

Приходит Ляпкин-Тяпкин из соответствующего департамента и рассказывает, сколько денег потрачено

И вот тогда депутаты взбодряются и говорят — а подать сюда Ляпкина-Тяпкина из мэрии, путь расскажет нам, как борется он с проблемой и что, наконец, намерен сделать для ее решения. Приходит Ляпкин-Тяпкин из соответствующего департамента и рассказывает, сколько денег потрачено на решение, сколько людей над этим работало, сколько кубометров вывезено, сколько самосвалов сделало ходок, сколько техники закуплено, какие инновационные методы применялись. Посетует, конечно, и на объективные трудности: денег мало, зарплаты низкие, народ несознательный. Обязательно постараются найти причину, не зависящую от мэрии. В этом сезоне, например, сильно пылят стройки. А в предыдущем — дачники грязь привозили со своих участков.

Депутаты, в меру своей экспрессии, позадают вопросы, произнесут пламенные речи: «доколе», «сколько можно», «какие у вас планы». Некоторые даже предложат что-нибудь конструктивное. После чего все разойдутся довольные собой. И не поменяется НИЧЕГО. Сто раз так уже было. Смысл мероприятия — показать народу, то есть, нам, что не зря депутаты и чиновники едят свой хлеб, они обеспокоены, они обсуждают, дело движется и развивается, только почему-то стоит на месте, если не сказать — деградирует. И так год от года, одни люди меняются, другие, как глава комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин («ЕР»), остаются постоянными, но все — в одном бесконечном дне сурка.

Еще типичный штрих — чиновники мэрии говорят, о том, сколько работ (в кубомерах, километрах, человеко-часах) проделано, но никогда не говорят — а сколько надо, чтобы проблема решилась. Вот и 15 апреля. «В прошлом году парк спецтехники пополнился 23 машинами, в 2022 собирались приобрести еще 14, но контракты смогли заключить только на 10. Из них подрядчики поставили только одну — остальные, признался начальник департамента, под вопросом. К июню контрагенты обещают еще 6 машин, но гарантий нет.» — доложил начальник департамента транспорта Константин Васильев.

Очень хорошо характеризует наших депутатов тот факт, что вопросом «а сколько надо» они как правило не задаются (единичные случаи были).

Отметился на совещании и мэр Анатолий Локоть: «Версии об источниках новосибирской пыли к весне 2022 года не изменились: истирание асфальта шипованной резиной в течение зимы, газоны, стройки, а также мусор, который остается под бордюрными камнями, и техника до него не достает — здесь работать приходится вручную. И желательно тогда, когда высохнуть всё это богатство еще не успело, подчеркнул Анатолий Локоть и спросил, какие вообще выводы можно сделать из зимней уборочной кампании».

Человек, который должен предлагать способ решения проблем, составлять план и контролировать его исполнение на девятый год своего мэрства дозрел до того, что начал задавать чиновникам вопросы. Впрочем, ответа он не получил: «Мэр назвал ответ расплывчатым и еще раз потребовал анализа работ по зимней уборке — уже от глав администраций: везде ли вывезли снег, который должны были? Ответа на совещании не прозвучало — вопрос отложили до аппаратного совещания»

Затронули, конечно, и нехватку денег: «По информации Константина Васильева, сегодня в каждом городском ДЭУ работает по 15−20 рабочих, всего около 120 человек — это примерно половина от требуемого штата. В этом году им подняли зарплату до 42 тысяч рублей: это позволило удержать на местах уже работавших людей, но инфляция всю эту надбавку очень быстро „съедает“, и новые люди работать не идут. За последние годы численность рабочих сократилась с 83% от штата до 53%».

Конечно же, на совещании никаких предложений от чиновников, как решить проблему, не прозвучало. Только констатация.

«Стройка является сегодня активным источником загрязнения города. Не соблюдаются эти правила, прямо скажем. И мы плохо следим за тем, чтобы они, выезжая со стройки, мыли колёса. Депутаты могли бы активно помочь в контрольных мероприятиях по строительным площадкам на своих округах», — сказал Локоть.

У тебя есть департамент строительства и архитектуры. У тебя есть районные администрации. У тебя есть полномочия выписывать штрафы строителям за нарушения правил благоустройства. Съезди в Кольцово, посмотри как там работа со стройками устроена. Но нет, «депутаты могли бы активно помочь». Депутаты, между прочим, зарплату не получают из бюджета. Могли бы, но не обязаны. Это вообще, характерная черта управления Локтя — постараться найти кого-нибудь, кто выполнил бы обязанности мэрии. Зимой у него, например, была идея-фикс заставить коммерческие предприятия чистить от снега тротуары. Но, конечно, мэрия не смогла ни сама почистить, ни заставить других.



Ну переходим к главному: «Депутат Игорь Украинцев, в свою очередь, поинтересовался, есть ли вообще какая-то стратегия борьбы с конкретными источниками пыли, раз уж они известны. Константин Васильев признал, что стратегии нет. Есть только рабочая группа, одним из результатов работы которой стал переход с песка на щебень».

Начнем с того, что рабочей группы нет. Она была когда-то, ее возглавлял депутат Дмитрий Прибаловец, и я входил в эту группу. После смерти Дмитрия группа не собиралась ни разу. Ну во всяком случае, меня не звали. Быть может, подпольно была создана другая, секретная группа, но в публичной пространстве найти следов ее деятельности не удалось.

А закончим тем, что «стратегии нет». Помните про «у меня был план и я его придерживался»? Так вот, это уровень менеджмента, недостижимый для нашей мэрии. При этих руководителях Новосибирск будет оставаться Пылесебирском. Весной в сухую погоду, как минимум.

Ну и вишенка на торте: «Наконец, еще одним средством борьбы с пылью Константин Васильев назвал пылеподавляющие средства, которые использовали в качестве эксперимента в прошлом году. До сих пор в мэрии не говорили, что это за жидкость, но, согласно докладу начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, как и в случае с зимним реагентом, это „Бионорд“: „В 2021 году было приобретено „Бионорд Антипыль“ на сумму 600 тысяч рублей, в 2022 году заключен контракт на приобретение уже в сумме 10 миллионов рублей“».

То есть, мэрия нарастила закупку «Бионорд Антипыль» в 16 раз. В чем тут проблема? В том, что чиновники плохо учили в школе физику, в частности — закон сохранения материи. Если на пыль нанести «Бионорд Антипыль», пыль никуда не денется. Она превратится в «пыль в бионорде».

«Бионорд Антипыль» хорош, когда у вас в городе почти идеальная чистота и, чтобы остатки пыли не летали в воздухе, нужно их «приклеить» к асфальту. Но, когда у вас кучи пыли и завалы грязи, «бионрод» никак не поможет. Он только добавится к ним. Впрочем, решения по закупкам в нашей мэрии очень редко принимаются исходя из вопроса «а насколько это полезно». Там какая-то другая логика работает.

Алексей Мазур