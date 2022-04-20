Новостройки подорожали на 6,5% в Новосибирске

© Тайга.инфо

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в марте увеличилась на 6,5% и составила 124 тыс. рублей. Жилье на вторичке тоже подорожало.

Цены на готовое жилье, по данным компании RID Analytics, выросли на 2,4%, составив в среднем 98 тыс. рублей за кв. м, пишет «Коммерсантъ».



«Причины роста цен — падение курса рубля и резкий рост инфляции. Высокий спрос был вызван эффектом „бегства от рубля“, который характерен для ранней стадии экономического кризиса, и длится обычно 1−2 месяца», — считают в RID Analytics.

На территории Новосибирска, по оценке аналитиков, в марте было продано 2,1 тыс. квартир в строящихся и около 500 — в сданных домах. Лидерами продаж стали компании «Брусника», «Сибмонтажспецстрой» и ПСК «Сибирь».