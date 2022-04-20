Пожар начался на горно-обогатительной фабрике в Кузбассе

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Пожар начался на горно-обогатительной фабрике в Кузбассе
20 Апр 2022, 11:35

В Кемеровской области произошел пожар на одной из горно-обогатительных фабрик. Эвакуированы более 150 человек.

Более 150 человек эвакуированы из-за пожара в галерее горно-обогатительной фабрики «Анжерская», передает РИА Новости.

ООО «ГОФ Анжерская» принадлежит Ивану Маковскому. Он также возглавляет АО «Восточный научно-исследовательский проектно-технологический институт машиностроения».


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