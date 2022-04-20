«Яблоко» заявило первомайское шествие «За мир» в Новосибирске

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Партия «Яблоко» подала заявку на шествие «За мир» в Новосибирске. Оно запланировано на 1 мая.

Реготделение «Яблока» подало уведомление в мэрию Новосибирска о проведения шествия «За мир» в день празднования Первомая. Об этом Тайге.инфо сообщили в партии 20 апреля.

«В мэрии предупредили, что имеют право отказать в течение трех дней», — отметили в «Яблоке».

Аналогичные акции запланированы в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске и Миассе. В Челябинской области, например, уже отменен запрет на массовые мероприятия, введенный под предлогом коронавируса.