Площадь пожаров в Сибири приблизилась к 2 млн га

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Площадь пожаров в регионах Сибири с начала года приблизилась к 2 млн га. Худшая ситуация сложилась в Новосибирской и Омской областях, где речь идет о тысячах гектарах леса.

С начала 2022 года огонь прошел 1,87 млн га в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье. Об этом говорится в сводке Рослесхоза по итогам космического мониторинга.

Общая площадь леса, пройденного огнем, составила 391,2 тыс. га. Худшая ситуация наблюдается в регионах Западной Сибири.

В Новосибирской области с 15 апреля, когда региональное правительство установило особый противопожарный режим, площадь пожаров в леса выросла с 6 тыс. га до 130,4 тыс. га. Общая же площадь территорий, через которые прошел огонь, оценивается почти в 700 тыс. га.

В Омской области огонь прошел 828 тыс. га. Из них 174,8 тыс. га были покрыты лесом.

В Забайкалье, по данным Рослесхоза, огонь прошел более 170 тыс. га, из которых 53 тыс. покрыты лесом.