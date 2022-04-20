Пожары подобрались к дачам в Новосибирской области

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Пожары подобрались к дачам в Новосибирской области
20 Апр 2022, 14:24

Трава загорелась возле дачных поселков в Новосибирской области. С начала года площадь пожаров в Сибири приблизилась к 2 млн га.

«Стена из огня и дыма [образовалась] неподалеку от Рыбачьего, в непосредственной близости от дачных поселков», — сообщает «Инцидент».

С начала 2022 года огонь прошел 1,87 млн га в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье.

В Новосибирской области с 15 апреля, когда региональное правительство установило особый противопожарный режим, площадь пожаров в леса выросла с 6 тыс. га до 130,4 тыс. га. Общая же площадь территорий, через которые прошел огонь, оценивается почти в 700 тыс. га, писала Тайга.инфо.


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