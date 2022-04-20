Китай запустил железнодорожный маршрут в Европу в обход России

20 Апр 2022, 14:09

Грузовые перевозки из Китая в Европу будут проходить по комбинированному маршруту в обход РФ — по железной дороге и морям. Первый поезд уже отправился в путь из китайского города Сиань.

Новый маршрут будет проходить через Черное и Каспийское моря, а также несколько стран Восточной и Центральной Европы, следует из сообщения China.org.

Первый поезд с одеждой и постельными принадлежностями уже отправился в путь из Сианя. Он проедет через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Финальной точкой маршрута будет город Мангейм в Германии.

Новый маршрут позволит выйти на новые рынки КНР.

Сейчас Сиань связан 16 грузовыми маршрутами в Европой, поезда проходят через 45 стран и регионов. В первом квартале 2022 года Сиань отправил 790 грузовых поездов в Европу.


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