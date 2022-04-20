Полиция задержала 11 человек в центре Новосибирска

В центре Новосибирска задержаны 11 человек. Некоторые из них участвовали в акциях протеста.

В Новосибирске около «Универсама» задержали 11 человек, передает ОВД-Инфо*.

«Среди задержанных Алексей Бахтин, Артем Истомин, Никита Голярко, Алексей Федосов, Кирилл Курбатов, Дмитрий Суслов и пятеро несовершеннолетних активистов. Их доставили в отдел №6», — пишут правозащитники.

Причины задержания неизвестны. Ранее молодые люди участвовали в акциях протестах.

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*Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».