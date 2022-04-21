«Докторская» колбаса подорожала почти на 100 рублей, а рыба подешевела: мониторинг цен в Новосибирске

© prodnadzor.info
«Докторская» колбаса подорожала почти на 100 рублей, а рыба подешевела: мониторинг цен в Новосибирске
21 Апр 2022, 09:00

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как в апреле меняются цены на яйца, куриные бедра, рыбу и колбасу с сосисками.

Мониторинг проводился 18 апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Два предыдущих — 4 и 11 апреля.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Куриные бедра в основном подешевели, в «Мини Ленте» удалось найти товар дешевле почти в полтора раза, чем неделей ранее.

Куриные яйца в среднем подорожали почти на 5%, в «Быстрономе» товар был дороже почти на четверть, в четырех торговых точках стоимость продукта не изменилась.

Колбаса «Докторская» подорожала во всех магазинах, в пересчете на рубли в ряде точек- почти на 100 рублей.

Не смотря на то, что в основной массе торговых точек отмечалось снижение цены на молочные сосиски, в «Мини Ленте» самая дешевая позиция подорожала на 20%.

Рыба либо не меняла цену, либо подешевела почти везде. В одном из магазинов стоимость упала в полтора раза. 


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Ответственный за призыв новосибирский вице-губернатор достроил общий дом с бывшим подчиненным Ответственный за призыв новосибирский вице-губернатор достроил общий дом с бывшим подчиненным
Последние материалы
21 Апр, 13:05
Убийцу семьи из пяти человек в Хакасии приговорили к пожизненному заключению
21 Апр, 12:18
Правозащитники рассказали о голодовке заключенных в ангарской ИК-2
21 Апр, 11:33
«Илим» запустит в Иркутской области крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат
21 Апр, 11:15
Дело Виссариона снова передали в новосибирский суд
21 Апр, 11:04
Спикер Госдумы заявил о «возвращении земель» на фоне «спецоперации»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования