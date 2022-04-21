«Докторская» колбаса подорожала почти на 100 рублей, а рыба подешевела: мониторинг цен в Новосибирске

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как в апреле меняются цены на яйца, куриные бедра, рыбу и колбасу с сосисками.

Мониторинг проводился 18 апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Два предыдущих — 4 и 11 апреля.



Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Куриные бедра в основном подешевели, в «Мини Ленте» удалось найти товар дешевле почти в полтора раза, чем неделей ранее.

Куриные яйца в среднем подорожали почти на 5%, в «Быстрономе» товар был дороже почти на четверть, в четырех торговых точках стоимость продукта не изменилась.

Колбаса «Докторская» подорожала во всех магазинах, в пересчете на рубли в ряде точек- почти на 100 рублей.

Не смотря на то, что в основной массе торговых точек отмечалось снижение цены на молочные сосиски, в «Мини Ленте» самая дешевая позиция подорожала на 20%.

Рыба либо не меняла цену, либо подешевела почти везде. В одном из магазинов стоимость упала в полтора раза.