Новосибирские власти предложили бизнесу собрать миллионы на форум «ИмпортонеZависимость» с вице-премьером РФ

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В Новосибирске запланирован первый всероссийский форум «ИмпортонеZависимость» (орфография сохранена). На нем ожидаются вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и губернатор Андрей Травников. Чтобы поучаствовать, бизнесу предлагают заплатить до 10 млн рублей, а среди тем обсуждений есть «метавселенная „Россия“».

Новосибирские бизнесмены начали получать предложения от облправительства стать партнерами форума «ИмпортонеZависимость». Об этом Тайге.инфо сообщили сами педпрениматели из реального сектора и предоставили буклет, который они получили.

Бизнесменов зовут стать генеральным партнером события за 10 млн рублей. За эти деньги представителям компании готовы дать 10 билетов, четыре VIP-бейджа, дать возможность провести две презентации и 5 минут — на пленарном заседании. Генеральный партнер также сможет поставить стенд и разместить логотипы на презентационных материалах.

Для того, чтобы стать «стратегическим партнером», нужно вложить 7 млн рублей, «партнером торжественного открытия» — 5 млн, а «партнером торжественного приема» — 3 млн. Бонусы те же, что и у генерального партнера, только в меньших объемах и без выступления на пленарном заседании.

Обычным партнером форума власти предлагают стать за 500 тыс. рублей. За эти деньги организаторы разместят логотипы компании, дадут два билета (за исключением «закрытых секций»), и будет возможность провести одну презентацию.

Кроме того, обычным делегатам можно купить бейдж для права проходить на мероприятия за 100 тыс., пригласительный билет на «закрытый обед» за 200 тыс. и пригласительный билет на «торжественный прием» — за 300 тыс. рублей.

Приглашения рассылает коммерческий директор оргкомитета форума Антон Паулич. Так зовут директора «Ассоциации предприятий связи, ИТ и цифрового развития». Эта организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2020 году и не показывает никакой выручки, а среди учредителей было ООО «Фактор», которое принадлежит самому Пауличу.

По данным сервиса «Контур.Закупки», «Фактор» Паулича получал господряды от «Ростелекома» на участие компании в форуме «IT-диалог 2018» в Петербурге, а также контракты от Московского госуниверситета технологий и управления, который также называют «Первый казачий университет». Для вуза фирма размещала рекламу во «ВКонтакте». Лично же Паулич в 2016—2017 годах получил три контракта от «Ленинградского областного жилищного агентствоа ипотечного кредитования», один из которых (почти на 7 млн) был расторгнут через месяц после подписания.

Что за бизнес-форум в оперном театре?

Форум «ИмпортонеZависимость» пройдет 27−28 апреля в Новосибирском театре оперы и балета (федеральное государственное учреждение). Его организуют Минцифры РФ и правительство Новосибирской области.

На мероприятии ожидают вице- премьера РФ Николая Чернышенко, вице-спикера Совфеда РФ Андрея Турчака («Единая Россия»), губернатора Андрея Травникова («ЕР»), министра цифрового развития и связи РФ Максута Шадаева и замминистра обороны РФ Павла Попова. На сайте форума утверждается, что приедут представители более чем 70 регионов — всего ждут 300 делегатов.

Тайга.инфо ознакомилась с предварительной программой мероприятия. Они начнутся в отеле Marriot около оперного театра вечером 26 апреля с «приёма „В кругу друзей“». Затем, 27 апреля, начнется сессия под названием «Технологический суверенитет: стратегия и тактика», которую поделят на три секции: «Технологии импортонезависимости», «Наука: от замысла до воплощения» и «Методология: всё для победы». Темы обозначены максимально общо, словосочетаниями типа: «комплексные решения», «общественная безопасность», «наука — обороне», «перспективные исследования и разработка», «регуляторика в условиях новой реальности», «поддержка ИТ-отрасли» и другие.

Среди спикеров и участников пока указаны только чиновники и силовики разного уровня вплоть до начальника «Центра информационных технологий, связи и защиты информации» ГУ МВД по Новосибирской области Олега Антонова, а также несколько представителей вузов и Сибирского отделения Российской академии наук. Имен бизнесменов в списке нет.

Вечером пройдет пленарное заседание под названием «Россия сосредотачивается». Там, например, планируется наградить лауреатов «Первого национального конкурса „Импортонезависимость“», о котором прежде не было никакой информации в открытых источниках.

Также на заседании «Россия сосредотачивается» хотят поднять такие темы: «Цифровая трансформация России: промедление смерти подобно», «Абсорбция — новая стратегия открытости мировому прогрессу», «Web 3.0 — новый инструментарий для подлинной свободы человечества», «Новая экономическая политика 2.0 для устойчивого развития России и

обеспечения технологического суверенитета», «Противостояние во взаимосвязанном мире: киберпространство как театр военных действий» и даже «Метавселенная „Россия“».

Именно на пленарном заседании ожидаются самые крупные чиновники вроде вице- премьера РФ Николая Чернышенко.

А после «Россия сосредотачивается» у участников запланирована «культурная программа» — просмотр балета «Спящая красавица».

28 апреля форум переедет в новосибирское правительство, а гостей хотят сводить на экскурсию в зоопарк и государственный центр обработки данных. Предусмотрен обед в «Чашке кофе».

Тайга.инфо