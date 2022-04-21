Уголовное дело возбудили из-за растраты имущества аэропорта «Норникеля»

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Уголовное дело возбудили из-за растраты имущества аэропорта «Норникеля»
21 Апр 2022, 06:20

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело из-за растраты имущества аэропорта Норильска. Он подконтролен корпорации «Норильский никель».

«В 2019 — 2020 годах по указанию одного из должностных лиц ООО „Аэропорт „Норильск““ осуществлено списание имущества аэропорта (вездехода ТРЭКОЛ) и его реализация по заниженной стоимости третьим лицам», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 21 апреля.

При этом вездеход отремонтировали за счет средств аэропорта на общую сумму более 0,5 млн рублей.

Дело завели по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

«Аэропорт „Норильск“» принадлежит корпорации «Норильский никель». Аэропорт с февраля 2022 года возглавляет Андрей Колесников. Ранее им руководил Андрей Никифоров


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