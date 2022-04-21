Более 20 омских солдат погибли в Украине

21 Апр 2022, 08:35

Число погибших в Украине жителей Омской области продолжает расти. Их, по официальным данным, уже более 20.

«Гвардии сержант Владимир Мисюрин и рядовой Вооруженных сил Р Ф Никита Гусельников погибли при исполнении воинского долга в ходе военной спецоперации на Украине», — сообщили в правительстве Омской области.

Утверждается, что губернатор Александр Бурков «выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших за Россию».

По данным «ОмскИнформ» из официальных источников, число погибших в Украине военнослужащих из региона превысило 20.


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