Мэрии Новосибирска подбросили покрышку с надписью о дорогах и Локте

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Мэрии Новосибирска подбросили покрышку с надписью о дорогах и Локте
21 Апр 2022, 09:46

На крыльце мэрии Новосибирска появилась покрышка с надписью о качестве дорог. Там же упоминается глава города.

Неизвестный поставил на крыльцо мэрии покрышку. На ней было написано: «Локоть ямы везде сделай дороги».

Фотографии опубликовало сообщество «АСТ-54».


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