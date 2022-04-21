Мэрии Новосибирска подбросили покрышку с надписью о дорогах и Локте
© vk.com/act54
На крыльце мэрии Новосибирска появилась покрышка с надписью о качестве дорог. Там же упоминается глава города.
Неизвестный поставил на крыльцо мэрии покрышку. На ней было написано: «Локоть ямы везде сделай дороги».
Фотографии опубликовало сообщество «АСТ-54».
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