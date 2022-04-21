Почти все ветеринарные клиники в России столкнулись с дефицитом лекарств

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Почти все ветеринарные клиники в России столкнулись с дефицитом лекарств
21 Апр 2022, 10:38

В России более 93% ветеринарных клиник заявили о дефиците лекарств и вакцин. При этом 80% пожаловались на нехватку препаратов для общей анестезии.

Более 93% ветеринарных клиник в России заявили о дефиците вакцин и препаратов «в течение последнего месяца», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование ветеринарного подразделения «Инвитро» Vet Union.

Специалисты опросили представителей более 100 ветеринарных клиник по всей стране. Согласно исследованию, ветклиники рассказали и о нехватке вакцин и препаратов для проведения общей анестезии — более 80% опрошенных, антибиотиков — более 50% клиник, противопаразитарных препаратов — более 20%, и нестероидных противовоспалительных средств — также более 20% респондентов.

«Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже на данный момент. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен», — говорится в отчете.

В Vet Union добавили, что в большей степени ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек.


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