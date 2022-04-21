Дело Виссариона снова передали в новосибирский суд

21 Апр 2022, 11:15

Дело главы «Церкви последнего завета» и двух других ее руководителей передали в новосибирский суд. Согласно принципу территориальности, дело Торопа должны были рассматривать в Курагинском районном суде Красноярского края.

Восьмой кассационный суд в Кемерове решил, что рассматривать дело главы «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и двух других ее руководителей — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — должен Железнодорожный районный суд Новосибирска, сообщил адвокат Торопа в тг-канале.

«В обоснование своих требований прокуроры представили лишь оперативную справку с общими выражениями о возможных затруднениях вести процесс на территории нашего региона [Курагинского района Красноярского края]. Суд, несмотря на возражения защиты, удовлетворил ходатайство об изменении подсудности», — рассказал адвокат.

Суд также продлил меру пресечения всем задержанным. До 11 октября они продолжают оставаться под стражей. Защита указывала, что у суда в Кемерово таких полномочий нет, так как он решает только вопрос об изменении места рассмотрения дела, тем не менее, решение было принято (и будет оспорено), уточняется в сообщении.

«В ближайшее время уголовное дело должно поступить в назначенный суд для рассмотрения, но не исключено, что прокуратура будет дожидаться результата рассмотрения жалоб защиты в Верховном Суде РФ», — отметил адвокат Торопа.

Напомним, Следственный комитет насчитал до 19 потерпевших в уголовном деле, а один из фигурантов, Владимир Ведерников, пожаловался на пытки со стороны ФСБ в новосибирском СИЗО №1. В областном ГУФСИН тогда заявили, что не нашли подтверждения свидетельствам сторонника Виссариона.

Задержание Виссариона и его учеников прошло утром 22 сентября 2020 года в красноярском «Городе Солнца». Следствие считает, что они применяли к последователям «манипулятивное групповое организованное психологическое насилие (обесценивание, контроль газлайтинг, игнорирование, изоляция, шантаж и запугивание, психологическая манипуляция)». Подозреваемых этапировали в Новосибирск и арестовали. Виссарион находился в одиночной камере СИЗО №1, позже его вместе с соратниками увезли в Москву. Их обнаружили в Бутырском СИЗО, позже стало известно о переводе в московский НИИ психиатрии имени Сербского.

Торопу и Редькину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 239 УК, пунктам «а, б» ч. 3 ст. 111 УК и пункту «г» ч. 2 ст. 112 УК (создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью), а Ведерникову — по ч. 1 ст. 239 УК, пунктам «а, б» ч. 3 ст. 111 УК, пункту «г» ч. 2 ст. 112 УК и ч. 4 ст. 159 УК РФ (руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, мошенничество в особо крупном размере).

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