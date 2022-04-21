«Илим» запустит в Иркутской области крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат

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Группа «Илим» намерена запустить в 2022 году в Усть-Илимске Иркутской области крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат. На новый проект бизнесменам добавят леса под вырубку.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о встрече с председателем совета директором ГК «Илим» Захаров Смушкиным. Главная тема — запуск «крупнейшего в мире целлюлозно-картонного комбината» в Усть-Илимске.



Смушкин «заверил, что текущая ситуация никак не скажется на запуске комбината», пишет Кобзев в тг-канале.

«Проговорили и тему импортозамещения. В бумажной промышленности почти все производится в России. Проблемы были с офисной бумагой, и то из-за отсутствия химикатов. Обсудили варианты решения этой проблемы», — добавил губернатор.

Мощность будущего предприятия составит 600 тыс. тонн крафтлайнера в год. Общий объем инвестиций в проект, по данным компании, составляет более 1,3 млрд долларов.

В 1992 году «Илим» основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которого был бывший премьер-министр и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Сейчас АО «Группа Илим» — один из ведущих производителей целлюлозно-бумажной продукции как в России, так и в мире. В состав Группы входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината и два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (Коряжма), Иркутской (Братск, Иркутск, Усть-Илимск), Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях.

В конце марта стало известно, что проекту будут выделены дополнительные лесные ресурсы для обеспечения сырьем производства — еще 1,2 млн м³ на льготных условиях.

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