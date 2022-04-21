Убийцу семьи из пяти человек в Хакасии приговорили к пожизненному заключению

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В Хакасии назначил пожизненное наказание для мужчины, который убил семью из пяти человек. Причиной стала месть их родственнице, которая предложила ему расстаться.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю села Джирим Ширинского района, который убил семью, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Хакасия 21 апреля.

Фёдора Панова признали виновным по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

Следствие и суд установили, что летом 2021 года около двух месяцев мужчина поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей. Накануне трагедии женщина сообщила ему о том, что больше не хочет с ним встречаться. Утром 5 августа 2021 года, «желая причинить моральные страдания и горе», обвиняемый пришел домой к ее семье и зарезал 56-летнюю хозяйку, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнюю внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя. Они скончались на месте.

Суд назначил Панову пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима.