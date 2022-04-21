Убийцу семьи из пяти человек в Хакасии приговорили к пожизненному заключению

© krk.sledcom.ru
Убийцу семьи из пяти человек в Хакасии приговорили к пожизненному заключению
21 Апр 2022, 13:05

В Хакасии назначил пожизненное наказание для мужчины, который убил семью из пяти человек. Причиной стала месть их родственнице, которая предложила ему расстаться.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю села Джирим Ширинского района, который убил семью, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Хакасия 21 апреля.

Фёдора Панова признали виновным по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

Следствие и суд установили, что летом 2021 года около двух месяцев мужчина поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей. Накануне трагедии женщина сообщила ему о том, что больше не хочет с ним встречаться. Утром 5 августа 2021 года, «желая причинить моральные страдания и горе», обвиняемый пришел домой к ее семье и зарезал 56-летнюю хозяйку, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнюю внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя. Они скончались на месте.

Суд назначил Панову пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Ответственный за призыв новосибирский вице-губернатор достроил общий дом с бывшим подчиненным Ответственный за призыв новосибирский вице-губернатор достроил общий дом с бывшим подчиненным
Последние материалы
21 Апр, 13:05
Убийцу семьи из пяти человек в Хакасии приговорили к пожизненному заключению
21 Апр, 12:18
Правозащитники рассказали о голодовке заключенных в ангарской ИК-2
21 Апр, 11:33
«Илим» запустит в Иркутской области крупнейший в мире целлюлозно-картонный комбинат
21 Апр, 11:15
Дело Виссариона снова передали в новосибирский суд
21 Апр, 11:04
Спикер Госдумы заявил о «возвращении земель» на фоне «спецоперации»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования