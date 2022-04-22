Мужчина подорвался на снаряде около воинской части в Бурятии

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Житель Бурятии погиб, подорвавшись на снаряде около бывшей воинской части. Тело нашла его жена. Сбор снарядов стал источником дохода для местного населения после взрывов на складе.

Недалеко от бывшей воинской части около села Гусиное озеро в Селенгинском районе Бурятии нашли тело мужчины.

«Предположительно, мужчина разбирал снаряды с целью сдать на металл. Снаряд сдетонировал», — цитирует «Байкал-Daily» районную группу «Селенга-инфо».

Тело мужчины нашла его жена.

Сотрудники МВД оцепили место гибели. Планируется, что будут работать саперы.

20 июля 2001 года на складах бывшей воинской части №25937 произошло возгорание, по официальной версии — от удара молнии. При взрывах снаряды разлетались в радиусе до 30 км. Зарево от пожара было видно и в Улан-Удэ, в 120 км от места происшествия. Тогда погибли три человека, было разрушено семь зданий, пострадало около 80 домов.

С тех пор, как отмечают бурятские СМИ, сбор разлетевшихся снарядов ради цветного металла стал источником дохода для местного населения.