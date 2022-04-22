Военнослужащего обвинили в избиении подруги до смерти в Хакасии

© pixabay.com
Военнослужащего обвинили в избиении подруги до смерти в Хакасии
22 Апр 2022, 06:47

В Хакасии до суда дошло дело об убийстве женщины. Ее мог забить до смерти военнослужащий.

В Абаканский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело военнослужащего Шомбулы Тулуша. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК), сообщили в пресс-службе суда.

«По версии следствия, военнослужащий на почве ревности нанес бывшей сожительнице множественные удары по телу, в том числе не менее шести ударов по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевшая была доставлена в больницу, где от полученных повреждений скончалась», — рассказали в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.

Тулуш захотел, чтобы дело рассматривали присяжные.

Первое судебное заседание по существу пройдет 16 мая. Военнослужащему грозит до 15 лет колонии.


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