Житель Кемерова убил новосибирца у него дома и начал продавать его имущество

© СК по Новосибирской области
Житель Кемерова убил новосибирца у него дома и начал продавать его имущество
22 Апр 2022, 08:11

40-летний кемеровчанин пойдет под суд за убийство знакомого из Новосибирска. В квартире в центре города фигурант забил хозяина табуретом, а потом остался жить в его квартире.

В начале февраля в одной из квартир на улице Советская в Новосибирске был убит ее хозяин. По данным следствия, преступление совершил его знакомый.

«Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант взял табурет и нанес множественные удары по голове и шее потерпевшему, от которых последний скончался через непродолжительное время на месте, — говорится в сообщении следствия. — После этого обвиняемый накрыл тело знакомого пледом, продолжил проживание в данной квартире еще несколько дней после случившегося, продавая имущество потерпевшего».

Во время следствия подозреваемый находился под стражей. Вину в преступлении он признал частично.

Расследование завершено, уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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