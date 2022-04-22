Суд отклонил жалобу на приговор бывшему вице-премьеру Бурятии за хищения на новосибирском заводе

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Суд отклонил жалобу на приговор бывшему вице-премьеру Бурятии за хищения на новосибирском заводе
22 Апр 2022, 08:24

Новосибирский областной суд оставил без изменений наказание бывшему заместителю председателя правительства Бурятии Алексею Мишенину. Ранее его признали виновным в растрате на Новосибирском авиаремонтном заводе.

Новосибирский областной суд оставил без изменения срок наказания бывшему заместителю председателя правительства Бурятии Алексею Мишенину, который приговорен к четырем годам колонии условно, сообщило ТАСС.

Заельцовский районный суд Новосибирска признал Мишенина виновным в феврале по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, при исполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолетов были похищены около 65 млн рублей.

АО «Новосибирский авиаремонтный завод» входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Оно специализируется на капитальном ремонте и техническом обслуживании всех модификаций вертолётов Ми-8/17, Ми-24, Ми-26. Предприятие также занимается их модернизацией. В 2019 году выручка АО «Новосибирский авиаремонтный завод» составила 3,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 3,6 млн рублей.

После Мишенина «Новосибирский авиаремонтный завод» возглавлял Дмитрий Петров. Сейчас им управляет «Вертолетная сервисная компания», входящая в «Вертолеты России».


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Суд отклонил жалобу на приговор бывшему вице-премьеру Бурятии за хищения на новосибирском заводе
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