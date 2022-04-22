Порезавшего ножом девушку в магазине в Стрежевом отпустили под подписку
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Судимый мужчина напал на девушку в магазине в Томской области с ножом. Его отпустили под подписку о невыезде.
27-летний житель Нижневартовска зашел в магазин в томском городе Стрежовой. Там он увидел свою знакомую 1998 года рождения.
«На фоне личных неприязненных отношений мужчина достал предмет, который согласно справки об исследовании относится к предметам хозяйственно-бытового назначения, изготовленных по типу охотничьих ножей, и нанес удары по разным частям тела потерпевшей, чем причинил телесные повреждения», — рассказали в УМВД по Томской области.
Медэкспертиза отнесла повреждения к категории «легкого вреда здоровью». Дело возбудили по пункту «в» ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. При этом известно, что он ранее был судим.
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