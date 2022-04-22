Жители Кузбасса поставили в память о жертвах угледобычи крест
© Виль Равилов
Крест из угля поставили в Кузбассе в память о погибших шахтерах и жителях, скончавшихся от проблем с экологией. Арт-объект был уничтожен, простояв меньше суток.
Крест соорудили в Кузбассе около разреза местные жители. Автором объекта стал художник Вано Богомаз, работающий с темами памяти и экологии.
Активисты сообщили, что крест поставлен в память о «неизвестных жертвах» — людях, умерших от болезней из-за экологии промышленного региона и шахтерах, погибших на производстве.
Уголь, использованный для креста, добыт в Кемеровской области.
Крест простоял менее суток, и был уничтожен неизвестными.
Фото Виля Равилова
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