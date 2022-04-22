Жители Кузбасса поставили в память о жертвах угледобычи крест

© Виль Равилов
Жители Кузбасса поставили в память о жертвах угледобычи крест
22 Апр 2022, 09:00

Крест из угля поставили в Кузбассе в память о погибших шахтерах и жителях, скончавшихся от проблем с экологией. Арт-объект был уничтожен, простояв меньше суток.

Крест соорудили в Кузбассе около разреза местные жители. Автором объекта стал художник Вано Богомаз, работающий с темами памяти и экологии.

Активисты сообщили, что крест поставлен в память о «неизвестных жертвах» — людях, умерших от болезней из-за экологии промышленного региона и шахтерах, погибших на производстве.

Уголь, использованный для креста, добыт в Кемеровской области.

Крест простоял менее суток, и был уничтожен неизвестными.

Фото Виля Равилова


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