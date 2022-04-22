Бурятский депутат Госдумы рассказал о пропавших матросах затонувшего крейсера «Москва»
Родственники из Бурятии не могут найти одного из матросов, который служил на затонувшем крейсере «Москва». Сибирскому депутату Госдумы подтвердили, что часть экипажа до сих пор числится без вести пропавшими. Он направил запросы министру обороны.
«
«На мой звонок по номеру горячей линии информацию о пропавших без вести косвенно подтвердили: „Часть экипажа, действительно, числится без вести пропавшими. Все уточняющие сведения будут предоставлены позже и доведены до родственников в официальном порядке“», — отметил Мархаев.
Минобороны России, напомним, утверждало, что в результате пожара на борту ракетного крейсера «Москва» сдетонировал боезапас. Флагман Черноморского флота, который получил серьезные повреждения, экипаж был эвакуирован. Позже Минобороны сообщило, что крейсер затонул при буксировке в условиях шторма.
«По некоторым данным, флагман ЧФ ранее был задействован в военной операции [в Украине]. Были свидетельства, что в феврале 2022 года крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный», — писал «Ъ».
«По заявлению официальных лиц в начале марта, ни резервисты, ни срочники, не должны были быть задействованы, — напомнил депутат Мархаев. — В связи с этим возникают вопросы: являлся ли матрос военнослужащим срочной службы и, если этот факт подтвердится, почему на крейсере были задействованы срочники?»
Вячеслав Мархаев направил официальные запросы министру