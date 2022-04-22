Бурятский депутат Госдумы рассказал о пропавших матросах затонувшего крейсера «Москва»

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Родственники из Бурятии не могут найти одного из матросов, который служил на затонувшем крейсере «Москва». Сибирскому депутату Госдумы подтвердили, что часть экипажа до сих пор числится без вести пропавшими. Он направил запросы министру обороны.

« Минобороны РФ заявило, что вследствие детонации боеприпасов в условиях шторма затонул крейсер „Москва“. Но судьба одного из матросов, выходца из Бурятии неизвестна, — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ). — Союз солдатских родителей Республики Бурятия обратился ко мне с просьбой: помочь матери матроса узнать информацию о местонахождении ее сына, проходившего срочную службу на этом корабле. Ее сына призвали на службу в июле 2021 года Железнодорожным военкоматом Улан-Удэ и, к сожалению, после известных событий на крейсере его судьба неизвестна. С тех пор на связь с родственниками он не выходил, хотя официально министерство обороны РФ потери не признает и утверждает, что весь экипаж спасен».



«На мой звонок по номеру горячей линии информацию о пропавших без вести косвенно подтвердили: „Часть экипажа, действительно, числится без вести пропавшими. Все уточняющие сведения будут предоставлены позже и доведены до родственников в официальном порядке“», — отметил Мархаев.

Минобороны России, напомним, утверждало, что в результате пожара на борту ракетного крейсера «Москва» сдетонировал боезапас. Флагман Черноморского флота, который получил серьезные повреждения, экипаж был эвакуирован. Позже Минобороны сообщило, что крейсер затонул при буксировке в условиях шторма.

«По некоторым данным, флагман ЧФ ранее был задействован в военной операции [в Украине]. Были свидетельства, что в феврале 2022 года крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный», — писал «Ъ».

«По заявлению официальных лиц в начале марта, ни резервисты, ни срочники, не должны были быть задействованы, — напомнил депутат Мархаев. — В связи с этим возникают вопросы: являлся ли матрос военнослужащим срочной службы и, если этот факт подтвердится, почему на крейсере были задействованы срочники?»