Госкорпорация развития Забайкалья купила себе Land Cruiser почти за 13 млн
Госкорпорация развития Забайкалья купила себе дорогой японский внедорожник. Траты объяснили обеспечением инвестиционной деятельности.
АО «Корпорация Развития Забайкальского Края» без конкурса закупила японский автомобиль Toyota Land Cruiser 300. Сделка обошлась в 12,8 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.
Контракт подписали с ООО «Атик-Моторс». Фирма зарегистрирована в Амурской области и, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Юрию, Михаилу и Эльвире Гайдук.
Основанием для закупки в документах названа «необходимость закупки автомобиля для службы обеспечения инвестиционной деятельности».
На официальном сайте Toyota базовый Land Cruiser 300 стоит от 7,2 млн. Внедорожник премиум-класса Land Cruiser 300 GR SPORT обойдется от 9,5 млн рублей.
100% акций «Корпорации развития Забайкальского края» принадлежат департаменту государственного имущества и земельных отношений регионального правительства.
«В настоящее время Забайкальский край становится все более привлекательным для инвестиций и наша основная цель — содействие социально-экономическому развитию региона путем привлечения и реализации ключевых инвестиционных, социальных и деловых проектов, — сказано на сайте госкорпорации. -Региональные и федеральные меры государственной поддержки позволяют максимально использовать преференции от вхождения Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ и полномасштабно участвовать в национальных программах, что в свою очередь будет способствовать развитию инфраструктурной базы как предприятий, так и всего региона».
«Корпорацию развития Забайкальского края» возглавляет Антон Тутов. Ранее он руководил краевым департаментом туризма и госучреждением «Безопасный город». Чистый убыток корпорации в 2021 году составил 8,6 млн рублей.