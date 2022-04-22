Госкорпорация развития Забайкалья купила себе Land Cruiser почти за 13 млн

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Госкорпорация развития Забайкалья купила себе дорогой японский внедорожник. Траты объяснили обеспечением инвестиционной деятельности.

АО «Корпорация Развития Забайкальского Края» без конкурса закупила японский автомобиль Toyota Land Cruiser 300. Сделка обошлась в 12,8 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Контракт подписали с ООО «Атик-Моторс». Фирма зарегистрирована в Амурской области и, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Юрию, Михаилу и Эльвире Гайдук.

Основанием для закупки в документах названа «необходимость закупки автомобиля для службы обеспечения инвестиционной деятельности».

На официальном сайте Toyota базовый Land Cruiser 300 стоит от 7,2 млн. Внедорожник премиум-класса Land Cruiser 300 GR SPORT обойдется от 9,5 млн рублей.



100% акций «Корпорации развития Забайкальского края» принадлежат департаменту государственного имущества и земельных отношений регионального правительства.

«В настоящее время Забайкальский край становится все более привлекательным для инвестиций и наша основная цель — содействие социально-экономическому развитию региона путем привлечения и реализации ключевых инвестиционных, социальных и деловых проектов, — сказано на сайте госкорпорации. -Региональные и федеральные меры государственной поддержки позволяют максимально использовать преференции от вхождения Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ и полномасштабно участвовать в национальных программах, что в свою очередь будет способствовать развитию инфраструктурной базы как предприятий, так и всего региона».



«Корпорацию развития Забайкальского края» возглавляет Антон Тутов. Ранее он руководил краевым департаментом туризма и госучреждением «Безопасный город». Чистый убыток корпорации в 2021 году составил 8,6 млн рублей.