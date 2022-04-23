«Музей Зигмунда Фрейда» показали на выставке «Другое измерение» в Новосибирске. Фоторепортаж

© Татьяна Душутина

В Новосибирске открылась выставка об эволюции портрета в фотографии, однако все авторы — наши современники. Среди них — имена «первого порядка», во многом определяющие современную мировую фотографию из Южной Африки, Японии, Южной Кореи, Италии и США. Тайга.инфо запечатлела экспозицию.

Выставка фестиваля «Другое измерение» открылась в Центре культуры ЦК19 21 апреля, сообщили организаторы.

В проект the FACE вошло более 100 фотографий 44 авторов из 21 страны. Он представляет традиционные образы и концептуальные интерпретации портретного жанра в различных фотографических техниках.

Зрителям предложили посмотреть на эволюцию портрета в фотографии, однако все авторы — наши современники. Среди них — имена «первого порядка», во многом определяющие современную мировую фотографию: Роджер Баллен из Южной Африки, Кимико Ёсида из Японии, Атта Ким из Южной Кореи, Фрэнк Дитури из Италии, один из пионеров цифрового искусства — Лоренс Гартел из США.

«Проект the FACE очень личностный и субъективный. С большинством авторов меня связывает продолжительная история знакомства, даже дружба. У каждого из них своя судьба: кто-то приобрел еще большую известность, кто-то, как Атта Ким или Андрей Полушкин из Питера, посчитал, что исчерпал себя в творчестве, для кого-то фотография была временным пристанищем, и сегодня они работают в другой сфере изобразительного искусства, — рассказал куратор проекта Андрей Мартынов. — Тем не менее, эти люди осмысленно и вдумчиво занимались творческим процессом и оставили свой след в истории фотографии и искусства вообще».

Фото Татьяны Душутиной

