Пьяные девушки угнали такси и врезались в опору в Иркутске

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Две иркутянки подозреваются в угоне автомобиля. Девушки не справились с управлением и врезались в другую машину, а еще через несколько часов — в световую опору.

Иркутянин на машине такси марки Hyundai Solaris подвозил двух девушек. Но когда он вышел в магазин, одна из них села за руль. Так две девушки прокатались несколько часов.



«Отъезжая от павильона девушка столкнулась с припаркованной Toyota Passo, после чего они уехали с места ДТП, — говорится в сообщении СК. — Через несколько часов иномарка была замечена в микрорайоне Изумрудный Иркутского района. Не справившись с управлением, 21-летняя подозреваемая врезалась в световую опору».

На допросе девушки рассказали, что, будучи в состоянии опьянения по очереди управляли автомобилем, не имея при этом, водительских удостоверений.

СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.