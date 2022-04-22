Задержанный скончался в отделе полиции в Норильске

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Полиция задержала норильчанина за хулиганство в подъезде. Один из сотрудников мог применить к нему силу. Через некоторое время мужчина скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

37-летний мужчина скончался в отделе полиции в Норильске, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 22 апреля.

По версии следствия, вечером 12 апреля 2022 года трое полицейских приехали на вызов от местной жительницы в подъезд дома на проезде Молодежный. Она заявили, о хулиганстве ее мужа. Пьяный мужчина пытался сопротивляться сотрудникам и ударить одного из них.

«В связи с противоправными действиями нарушителя один из сотрудников полиции применил физическую силу в виде загиба руки за спину с последующим уложением на пол, удержанием и применением специальных средств — наручников, после чего повалил мужчину на пол. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отделение полиции, где пожаловался на плохое самочувствие. Через некоторое время потерпевший скончался», — заявили в ведомстве.

СК завел уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

