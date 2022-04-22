Новосибирские власти не определились с финансированием части поликлиник по договору с «ВИС»

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Финансирование четырех из семи поликлиник, которые должны построить в Новосибирске по договору государственно-частного партнерства (ГЧП), остается под вопросом. Пока строится только три объекта, но цены выросли примерно в полтора раза.

В Новосибирске ведется строительство только трех из семи поликлиник в рамках проекта ГЧП, сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

«Цена, естественно, оказалась выше чем та, на которую изначально рассчитывали. Три поликлиники строятся. В любом случае будут достроены. По четырем — вопрос открытый, пока еще по финансированию вопрос непонятен», — цитирует Колмакова «КоммерсантЪ-Сибирь».

Колмаков отметил, что стоимость проекта увеличилась примерно в полтора раза.

Новосибирское правительство заключило соглашение на строительство семи поликлиник с ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК). Ее заявка была единственной.

Стоимость проектирования, строительства и оснащения объектов оценивалась в 7,8 млрд рублей. Инвестор готов был вложить 1,4 млрд рублей, 1,6 млрд пришлось бы на капитальный грант Новосибирской области, остальную сумму возьмут в кредит. Компания же, судя по проекту договора, должна получить до 2029 года 13,3 млрд рублей. С 2022 года каждые три месяца областной бюджет будет выделять концессионеру примерно по 260 млн рублей, следовало из протокола обсуждения проекта в правительстве.

Объекты должны появиться:

1. На улице Ереванская.

2. На улице Татьяны Снежиной (жилмассив Плющихинский).

3. На улице Пролетарская неподалеку от автодрома «Сибирское кольцо» на Ключ-Камышенском плато.

4. На улице Краснодарская в микрорайоне Просторный.

5. На улице Степная в микрорайоне Чистая слобода.

6. На улице Виктора Уса.

7. На площади Райсовета за парком Кирова.

При этом застройщик уже допустил срыв сроков. Стоимость всего проекта увеличится.

«Седьмая концессионная компания» принадлежит ООО «Национальный медицинский холдинг», который был создан лишь в июне 2020 года и входит в петербургскую группу «ВИС». АО «УК „ВИС“» учредили Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов. Последний работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга. Впрочем представители компании заявляли о выкупе доли Рябова Игорем Снегуровым.

Группа «ВИС» также получила от регионального правительства концессионные соглашения на строительство четвертого (платного) моста через Обь и двух мусоросортировочных заводов. В обоих случаях инвестору гарантирован минимальный доход, который в случае недополучения должны компенсировать из областного бюджета. Кроме того, дочерняя структура «ВИСа» «Экология-Новосибирск» оказалась единственным региональным оператором обращения с отходами и уже несколько лет собирает платежи с населения. Но и это еще не всё: в конце 2019 года «Одиннадцатая концессионная компания», принадлежащая группе «ВИС», получила концессионное соглашение на строительство складов Минобороны в Новосибирской области, при этом аренда земли под проект ориентировочной стоимостью 30 млрд обойдется в рубль.