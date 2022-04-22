Галоши перестали продавать в томских селах из-за введения маркировки

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Депутат томской облдумы заявил о том, что в сельских магазинах региона не продаются резиновые сапоги и калоши. Он обратился с жалобой к омбудсмену.

Томские предприниматели попросили отменить эксперимент по внедрению обязательной маркировки продуктов, сообщает «РИА Томск» со ссылкой на регионального бизнес-омбудсмена Валерия Падерина.

На собрании облдумы региональный бизнес-омбудсмен Валерий Падерин отчитался перед депутатами об итогах работы за 2021 году, уточняет издание. Асиновский депутат Олег Громов, обратился к омбудсмену с жалобой о том, что сейчас в сельских магазинах не продаются резиновые сапоги, калоши из-за введения обязательной маркировки, и попросил омбудсмена повлиять на ситуацию.

«Я думаю, что этот вопрос мы должны продавливать со всех сторон. Здесь очень активную позицию занимает Томская ассоциация пищевиков, которая первой попала под огонь. Сейчас уже подготовлено несколько обращений с тем, что маркировку надо отложить, а еще лучше отменить. Так как большинство предпринимателей считает, что маркировка эффекта не дает», — подчеркнул Падерин.

Сведения о маркировках продуктов вносят в российскую систему «Честный знак», а еще и в систему Россельхознадзора «Меркурий». «Получается, что одна система накладывается на другую и дополнительных плюсов не дает», — отметил бизнес-омбудсмен.

В свою очередь, спикер облдумы Оксана Козловская заявила, что «нужно объединить позиции депутатов, бизнеса и властей и двигаться в одном направлении».