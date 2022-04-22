МТС научит новосибирских студентов работать с Big Data и IoT

МТС научит новосибирских студентов работать с Big Data и IoT
22 Апр 2022, 11:46

Телекоммуникационный оператор МТС и Новосибирский госуниверситет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Компания будет участвовать в развитии учебной базы университета, а также возьмет на стажировку студентов вуза.

Среди направлений сотрудничества — внедрение инновационных решений, проведение совместных научных исследований, мастер-классов и семинаров, общение с экспертами компании и поддержка бизнес-лабораторий, посвященных цифровизации экономики, сообщает пресс-служба МТС.

«Самые интересные решения и практики в образовании сегодня реализуются с привлечением экспертизы реального бизнеса. Стратегическое партнерство с МТС — ведущим провайдером цифровых услуг позволит нам совершенствовать практикориентированные подходы, развивать проектную деятельность, учитывать реалии бизнеса, — заявил ректор НГУЭУ Павел Новгородов. — Студенты старших курсов смогут пройти в компании оплачиваемую практику — изучить реальные процессы внутри компании и получить не только знания по технологиям, но и понимание реальных бизнес-процессов».

Стажировки в МТС будут проходить без отрыва от учебного процесса в рамках специальных учебных программ. Студенты и аспиранты примут участие в разработке инновационных проектов и внедрении высоких технологий в реальный сектор экономики.

«МТС является одним из ведущих поставщиков цифровых услуг, и мы готовы участвовать в развитии инновационного потенциала ведущего экономического университета региона, — сообщил директор новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук. — Сегодня крайне важно не просто быть в курсе новейших цифровых технологий, но и уметь решать конкретные практические и бизнес-задачи. Готовность к новым проектам и неординарным решениям позволят студентам в будущем стать частью нашей команды».


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