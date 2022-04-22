Жительница Канска «для красоты» подожгла траву у детсада
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В Канске женщина подожгла «для красоты» траву у детского сада. Полиция составила на нее административный протокол.
Женщина подожгла «для красоты» сухую траву возле детского сада в Канске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю 22 апреля.
По данным полиции, очевидцем поджога стал 30-летний мужчина, который передал информацию пожарным. На место также выехал экипаж ДПС. Оказалось, что пьяная 34-летняя жительница Канска, находившаяся в нетрезвом виде. По словам женщины, сухая трава была высокой и портила внешний вид микрорайона.
На нее составили административный протокол по ч. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности).
С 15 апреля в нескольких районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим. В Канске — с 17 апреля.
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