Жительница Канска «для красоты» подожгла траву у детсада

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Жительница Канска «для красоты» подожгла траву у детсада
22 Апр 2022, 14:03

В Канске женщина подожгла «для красоты» траву у детского сада. Полиция составила на нее административный протокол.

Женщина подожгла «для красоты» сухую траву возле детского сада в Канске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю 22 апреля.

По данным полиции, очевидцем поджога стал 30-летний мужчина, который передал информацию пожарным. На место также выехал экипаж ДПС. Оказалось, что пьяная 34-летняя жительница Канска, находившаяся в нетрезвом виде. По словам женщины, сухая трава была высокой и портила внешний вид микрорайона.

На нее составили административный протокол по ч. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности).

С 15 апреля в нескольких районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим. В Канске — с 17 апреля.


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