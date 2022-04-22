Алтайских учителей собрали на день «народного просветителя»

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В Алтайском крае решили отмечать день «народного просветителя». На него собрали педагогов для встречи с губернатором.

В Алтайском крае впервые отметили День народного просветителя. Праздник установлен в 2021 году краевым законом о статусе педагогического работника, сообщили в региональном правительстве 22 апреля.

По итогам общественного голосования этот день ежегодно будет отмечаться 23 апреля, в день рождения Степана Павловича Титова. К этому событию приурочено вручение Губернаторских премий имени Титова для педагогических работников сельских дошкольных учреждений, школ и организаций дополнительного образования. Также на торжественном собрании оглашены итоги конкурса «Учитель года Алтая» и названы победители престижной номинации «Педагогический дебют».

«Дорогие друзья, главное, что мы все должны понимать, — то, что будущее нашей страны и нашего края в ваших руках. С одной стороны, это большое счастье, а с другой — колоссальная ответственность, — считает губернатор Виктор Томенко. — Государство в настоящее время большое внимание уделяет развитию образования граждан: принято огромное количество инициатив, решений, реализуется множество проектов по развитию всей системы образования, воспитания подрастающего поколения юных граждан нашей страны».

Чиновник вручил учителям премии имени Степана Титова, заслуженного учителя РСФСР, отца космонавта Германа Титова.