Алтайских учителей собрали на день «народного просветителя»

© altairegion22.ru
Алтайских учителей собрали на день «народного просветителя»
22 Апр 2022, 13:14

В Алтайском крае решили отмечать день «народного просветителя». На него собрали педагогов для встречи с губернатором.

В Алтайском крае впервые отметили День народного просветителя. Праздник установлен в 2021 году краевым законом о статусе педагогического работника, сообщили в региональном правительстве 22 апреля.

По итогам общественного голосования этот день ежегодно будет отмечаться 23 апреля, в день рождения Степана Павловича Титова. К этому событию приурочено вручение Губернаторских премий имени Титова для педагогических работников сельских дошкольных учреждений, школ и организаций дополнительного образования. Также на торжественном собрании оглашены итоги конкурса «Учитель года Алтая» и названы победители престижной номинации «Педагогический дебют».

«Дорогие друзья, главное, что мы все должны понимать, — то, что будущее нашей страны и нашего края в ваших руках. С одной стороны, это большое счастье, а с другой — колоссальная ответственность, — считает губернатор Виктор Томенко. — Государство в настоящее время большое внимание уделяет развитию образования граждан: принято огромное количество инициатив, решений, реализуется множество проектов по развитию всей системы образования, воспитания подрастающего поколения юных граждан нашей страны».

Чиновник вручил учителям премии имени Степана Титова, заслуженного учителя РСФСР, отца космонавта Германа Титова.


Теги



Новости из рубрики:



Тайга.ТВ

Последние материалы
22 Апр, 14:46
Эксперты спрогнозировали двукратное падение продаж машин в России
22 Апр, 14:36
Как за неделю поменялись цены на молоко и масло в Новосибирске: мониторинг Тайги.инфо
22 Апр, 14:20
Погода в Новосибирской области на выходные: до -14 и снег
22 Апр, 14:03
Жительница Канска «для красоты» подожгла траву у детсада
22 Апр, 13:14
Алтайских учителей собрали на день «народного просветителя»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования