Погода в Новосибирской области на выходные: до -14 и снег

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Похолодание продолжится в Новосибирской области. На выходных 23−24 апреля жителей региона ожидает приличный минус по ночам, снег и ветер.

Ночью 23−24 апреля температура в Новосибирской области опустится до -3…-9, местами до -13, -14. Ветер будет северо-западный с порывами до 14−16 м/с. Также ожидается снег.



Днем 23 апреля температура составит 0…+5, 24-го воздух прогреется до +3…+8

В начале рабочей недели ожидается потепление.