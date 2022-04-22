Эксперты спрогнозировали двукратное падение продаж машин в России

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Продажи автомобилей в России уже сократились на 63%. Эксперты прогнозируют двукратное падение в 2022 году, а автосервисы говорят о серьезных проблемах с запчастями.

Сеть автосервисов FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze провели исследование автомобильного рынка. Эксперты и представители отрасли рассказали о главных опасениях рынка.

«Сейчас мы видим, что январские продажи были худшими за 5 лет. В марте мы видим влияние нового „черного лебедя“, которого никто не ждал из-за чего падение продаж ускорилось до 63%, — цитирует FIT SERVICE основателя агентства Gruzdev Analyze Александра Груздева. — В апреле уже ожидается падение порядка 80% и это будет самое сильное падение, даже ниже, чем в момент всеобщего ковидного локдауна».

В 2022 году, по прогнозам экспертов, продажи новых автомобилей сократятся в два раза. «Еще месяц назад самые оптимистичные прогнозы были, что продажи будут в районе 1 млн автомобилей, то сейчас это порядка 800−850 тыс. автомобилей. И если такой уровень сохранится, то хорошо, это оптимистичный прогноз», — отметил Груздев.

В первую очередь кризис ударит по дилерам, а через два-три года отразится на автосервисах, отметили авторы исследования. По их прогнозу, к 1 января 2023 года движущийся парк может сократиться примерно на 500 тыс. автомобилей. «Что это означает, чтобы было понимание, на обслуживание 500 тыс. автомобилей требуется порядка 1200−1400 постов, учитывая, что на одной станции в среднем четыре поста, то получается 350 автосервисов станут лишними на рынке», — пояснил Груздев.

Стоимость запасных частей уже выросла в среднем на 60−70% по основным группам товаров, а стоимость работ подорожала на 20%, рассказал директор и сооснователь FIT SERVICE Данил Соловьёв.

«Дело здесь не только в курсах валют, дело в выросших в 2,5 раза ценах на сырье — металл, алюминий, пластик. А также возросшая стоимость логистики. Логистические цепочки стали невероятно сложные, а маршруты увеличились в разы, что серьезно увеличивает логистические затраты. От азиатских производителей все запчасти идут морем, а стоимость контейнерных перевозок сейчас выросла в 10 раз, а в некоторых случаях и в 30 раз», — рассказал Соловьёв.

По проведенным опросам в отрасли, уже 68% автосервисов испытывают проблемы с запчастями. По словам Александра Груздева, 73% опрошенных автосервисов заявили о проблемах с наличием оригинальных деталей двигателя, а 12 автомобильных марок просто нет в наличии.