Как за неделю поменялись цены на молоко и масло в Новосибирске: мониторинг Тайги.инфо

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в апреле меняются цены на масло, молоко и сметану.

Мониторинг проводился 18 апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Предыдущие два — 4 и 11 апреля.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.