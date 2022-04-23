Россияне стали чаще искать дополнительные источники дохода

23 Апр 2022, 08:21

Все больше россиян в апреле начали искать дополнительные источники дохода. В марте в приоритете было сбережение заработанного.

Россияне начали в апреле смещать финансовые акценты, пишет ТАСС со ссылкой на МК «Займер».

«В апреле россияне собираются смещать финансовые акценты, на первый план выходит поиск источников для увеличения доходов — такой вариант указали треть респондентов (32,1%). Доля опрошенных, собирающихся откладывать деньги на сбережения, по отношению к марту уменьшилась на 10,9 п. п. (с 40,8% до 29,9%). 23,5% респондентов удовлетворены своим текущим финансовым положением, поэтому не планируют что-либо менять», — сообщается в исследовании.

В марте для 40,8% участвовавших в опросе россиян приоритетной финансовой задачей стало сбережение денежных средств. Дополнительные способы заработка искал каждый четвертый респондент (23,2%).


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