Рейс в Дубай задержан из Новосибирска из-за неисправности судна

Более 170 пассажиров провели ночь в ожидании вылета из Новосибирска в Дубай. Рейс, который должен был состояться вечером 22 апреля, отложен из-за технической неисправности.

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту задержки авиарейса FZ 964 авиакомпании «Flydubai» «Новосибирск — Дубай», сообщило ведомство днем 23 апреля.



«Установлено, что с 22 апреля 2022 по причине технической неисправности воздушного судна задерживается выполнение авиарейса „Новосибирск — Дубай“, запланированного на 19:45. До настоящего времени сервисные работы с самолётом не завершены», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Вылета ожидают более 170 пассажиров.