Восьмиклассницу нашли мертвой в новосибирской школе

Тело ученицы 8 класса обнаружено в одной из школ новосибирского Академгородка.

Об обнаружении тела девочки сообщил городской портал НГС со ссылкой на учеников и источник в правоохранительных органах, подтвердивший информацию.



Директор учреждения не ответила на вопросы журналиста, а из школы его попросили удалиться учителя.

В СК по Новосибирской области Тайге.инфо сказали, что не располагают информацией о случившемся.

UPD Комментарий областных властей: «В министерстве образования региона сообщили, что 21 апреля в 19.30 из гимназии №6 „Горностай“ поступила информация об обнаружении тела несовершеннолетней обучающейся 8 класса. Детей в школе уже не было. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, органами управления образованием назначено педагогическое расследование. Областной комиссией по делам несовершеннолетних организован выезд в гимназию мобильной группы по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей департамента образования мэрии города Новосибирска и министерства образования, а также проверка школы в части воспитательной и профилактической работы с подростками. По результатам работы комиссией по делам несовершеннолетних региона будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения».